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Microsoft представляет Xbox Game Pass Core, заменяющий Xbox Live Gold в сентябре этого года

14 сентября 2023 года компания Microsoft представила новый продукт для своих пользователей - Xbox Game Pass Core. Этот сервис призван заменить уже знакомый многим Xbox Li ...

Глубокое погружение в Pikmin 4: Новая эра исследований

Nintendo в очередной раз превзошла сама себя, выпустив Pikmin 4, последнюю часть любимой серии Pikmin. Эта игра с ее уникальным сочетанием стратегии, приключений и решени ...
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